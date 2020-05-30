Людей вдвое больше нормы: Малюська показал переполненное СИЗО на Херсонщине

Министр удивился, что большинство заключенных - молодые и здоровые люди

Министр юстиции Денис Малюська проверил условия проживания заключенных в Херсонской области. Без предупреждения он посетил Херсонское СИЗО и Голопристанскую колонию №7, где содержат осужденных, больных туберкулезом.

"СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. По сути, люди по несколько лет живут как селедки в банке. Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшенные. Хуже всего то, что быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства. Остальные условия (питание, ремонт и т.д.) на среднем для системы уровне", - написал он на своей странице в Facebook.

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Также министр отметил, что большинство заключенных, которых он видел – здоровые и молодые люди.

"Возможно это случайность (открывали только несколько камер наугад), но большинство заключенных – здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - добавил Малюська.

Он отметил, что здание для заключенных с туберкулезом находиться в плохом состоянии, что было ожидаемо.

"Туберкулезная тюрьма, без сюрпризов, состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно через пару лет здесь удастся навести порядок", - подытожил министр.

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Напомним, в Киевском следственном изоляторе появились первые "постояльцы" платной камеры – два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12000 гривен за месяц.

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