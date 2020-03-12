Люди в масках и выбитые двери: в облсовете в Кропивницком произошла потасовка (фото, видео)

Двух депутатов не пустили на сессию

В Кировоградском областном совете произошла потасовка. Все началось из-за того, что двух депутатов областного совета – Игоря Степуру и Руслана Степуру – не допускали на сессию, сообщает "Утренний город".

В здании облсовета присутствуют представители Национальной гвардии. Правоохранители попросили депутатов оставить рюкзак с громкоговорителем, ведь на прошлом заседании Степуры, используя громкоговоритель, сорвали работу сессии, отмечает издание.

Вместе с депутатами пришло около десятка человек поддержки. Активисты сорвали двери в помещении областного совета.

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К зданию совета приехала полиция и начала составлять протокол.

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Напомним, в Запорожской области здание Мелитопольской мэрии, где должна была собраться сессия городского совета, стало объектом интереса народного депутата Владимира Крейденко и его группы поддержки.

Нардеп вместе с помощниками сломал дверь в сессионный зал, сел в кресло председателя и предложил, чтобы секретарь горсовета вышел к нему для разговора о тарифе на тепло.

В итоге сессия Мелитопольского горсовета продлилась 10 минут, один из городских депутатов попал под "душ" из минеральной воды, а обсуждать с нардепом тарифы никто так и не вышел.

Также ранее на сессию городского совета в Жмеринке Винницкой области ворвалась группа мужчин в масках, которые устроили потасовку. В итоге пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.

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