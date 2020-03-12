Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Люди в масках и выбитые двери: в облсовете в Кропивницком произошла потасовка (фото, видео)

12 марта, 11:58

Татьяна Власенко

Двух депутатов не пустили на сессию

В Кировоградском областном совете произошла потасовка. Все началось из-за того, что двух депутатов областного совета – Игоря Степуру и Руслана Степуру – не допускали на сессию, сообщает "Утренний город".

В здании облсовета присутствуют представители Национальной гвардии. Правоохранители попросили депутатов оставить рюкзак с громкоговорителем, ведь на прошлом заседании Степуры, используя громкоговоритель, сорвали работу сессии, отмечает издание.

Вместе с депутатами пришло около десятка человек поддержки. Активисты сорвали двери в помещении областного совета.

Реклама

К зданию совета приехала полиция и начала составлять протокол.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы и атаковали грузовик: в рядах ВСУ серьезные потери

Напомним, в Запорожской области здание Мелитопольской мэрии, где должна была собраться сессия городского совета, стало объектом интереса народного депутата Владимира Крейденко и его группы поддержки.

Нардеп вместе с помощниками сломал дверь в сессионный зал, сел в кресло председателя и предложил, чтобы секретарь горсовета вышел к нему для разговора о тарифе на тепло.

В итоге сессия Мелитопольского горсовета продлилась 10 минут, один из городских депутатов попал под "душ" из минеральной воды, а обсуждать с нардепом тарифы никто так и не вышел.

Также ранее на сессию городского совета в Жмеринке Винницкой области ворвалась группа мужчин в масках, которые устроили потасовку. В итоге пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

облсовет кировоградская область Кропивницкий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщинаДругие регионы
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)Другие регионы
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянинаДругие регионы
В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины
В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчиныДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...