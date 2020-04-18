Люди в сгоревших селах Житомирской области самостоятельно разбирают пожарища (видео)

Пока потушена только треть всех пожаров. В некоторых селах люди сражаются с огнем самостоятельно

Вместо сел – сплошные пепелища. 80 домов сгорели дотла во время пожаров в Житомирской области. Тех, кто в канун Пасхи остался без крыши над головой, пришлось эвакуировать. Как люди спасают свои дома?

Выгоревшие дома и почерневшие деревья – так выглядит село Личманы после лесного пожара. Оно одно из четырех населенных пунктов, наиболее пострадавших в Овручском районе. Хозяйства жители спасают самостоятельно. Мужчины орудуют лопатами, женщины носят воду. Огонь из леса подбирается к домам.

Последствия катастрофические, жалуется Сергей Гладчук. У родителей сгорел дом, погибла вся скотина. Точно так же полностью выгорели дома соседей. Вся улица похожа на огромное пепелище. Только в одном селе огонь уничтожил 20 домов. Некоторые дома превратились в вот такие пепелища. Чудом никто не пострадал. Эвакуировать пришлось 50 местных жителей. Их на ночь разместили в клубе соседнего села.

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Николай Буховец, сельский председатель села Гладковичи, которое приняло погорельцев:

"Нашли матрасы и одеяла, другие теплые вещи, организовали ужин. Чтобы было не холодно, затопили в клубе".

Сегодня эвакуированные вернулись в деревню, разбирают пожарища. Жители соседних сел собирают помощь для пострадавших. Теплую одежду, посуду и еду сносят в школу.

"Мы все в лесу проживаем. Это очень тяжело, люди остались без жилья. Им будет трудно разживаться. Мы будем помогать", – говорит Татьяна Бондарчук, жительница села Первомайское.

Часть собранной помощи и пасхальные куличи корреспонденты "Сегодня" передали пострадавшим. Юрий, у которого сгорел дом, скот и автомобиль, не сдержал слез.

"Люди не остаются в стороне, везут продукты. Вечером будет еще одна машина. Мы привезли часть вещей. Много приезжают и помогают. Слава Богу за людей. Через людей посылает спасение".

В эпицентре пожара работают лесники и спасатели, задействовали и тяжелую технику – военные бульдозеры .

"Сейчас на месте происшествия работают 655 человек личного состава и 108 единиц техники, а также три самолета", – отметил Василий Кучин, первый заместитель начальника ГСЧС в Житомирской области.

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К вечеру треть пожаров потушили. Выгорело почти 8 тысяч гектаров. Штаб по ликвидации последствий сейчас определяет убытки, и какую помощь прежде всего нужно предоставить людям.

А тем временем в МВД не исключают, что пожары возле Киева – спланированная диверсия. Член коллегии МВД Зорян Шкиряк призвал украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождении предполагаемых поджигателей.

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