Мальчик из Кропивницкого собрал миллион лайков ради щенка: видео

Родители не ожидали, что Кирилл соберет миллион за пять дней

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Собака за миллион… лайков. В Кропивницком родители восьмилетнего мальчика пообещали подарить ему щенка лабрадора, если фото в сети наберет миллион лайков. Надеялись, что такого результата сыну быстро не достичь. Но как только Кирилл обратился к пользователям сети с просьбой поддержать мечту, его пост облюбовали пользователи со всего мира. Как выполнили обещание родители, решили проверить новости "Сегодня".

Счастливый Кирилл выгуливает маленького лабрадора. Щенок у парня всего неделю. Ранее родители не разрешали.

"На уроках надо было рассказать о своих питомцах. Но у меня не было питомца и мне не о чем было рассказать", – вспоминает Кирилл Пацеля, счастливый обладатель собаки.

Наконец, не устояв, мама пообещала: собаку купит. Но только после того, как получит в соцсетях миллион лайков. Фотография сына с плакатом за сутки получила более 200 тысяч лайков. И на пятый день их было уже больше миллиона. Мечта восьмилетнего Кирилла осуществилась. Лабрадора парень называл сам. Ником выбрал "Милли", от слова миллион. А вот воспитывать щенка помогает папа.

"Ходит выгуливает, я занимаюсь уборкой. Муж помогает с ребенком, с воспитанием собаки. Ну и так понемногу справляемся", – говорит Юлия Синенко, мама Кирилла.

Далее Кирилл планирует для новых подписчиков вести страницу в соцсети. Там рассказывать о своей жизни и приключениях Милли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Мельбурне щенок сжег хозяйский дом. Арчи нашел зажигалку для барбекю, затянул ее на диван и начал играться. В порыве страсти прикусил так, что оттуда вырвалось пламя. Диван вспыхнул мгновенно, а уже через несколько минут горело все вокруг.

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