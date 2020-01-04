Малыша, год прожившего в интернате, вернули приемным родителям

Семью из Кировоградской области обвиняли в том, что они купили ребенка

Год скитаний в приюте из-за проблем взрослых. Маленького Марка из уютного теплого дома отправили в государственное учреждение. Подозревали, что биологическая мать продала ребенка другим супругам. Суды длились год. Дело в конце концов рассыпалась. Без извинений и объяснений мальчика вернули приемным родителям. Как после таких испытаний чувствует себя Марк выяснили новости "Сегодня".

У новогодней елки не Марк, а милый медвежонок. Мальчик с радостью встречает корреспондентов новостей "Сегодня". Он быстро распаковывает игрушки и сладости. Хвастается нам, что в этом году впервые в жизни украшал елку вместе с родителями.

Еще год назад этот жизнерадостный малыш мог остаться в детском доме и его приемные родители попасть за решетку. Все из-за семейной тайны, которую раскрыла педиатр. Она направила в соцслужбы жалобу, мол, Марка у биологической матери купили. Супруги Кабанюк якобы заплатили за сына деньги. Поэтому родители оказались на скамье подсудимых. Им грозила тюрьма – от восьми лет. Ольга с Александром обвинения отрицали. Настаивали: родная мать отдала им малыша из-за безденежья. Чтобы это доказать суду семье понадобился год.

Пока длился суд, мальчик находился в детском доме, но там не досмотрели – Марк обжегся кипятком. И хотя сейчас на лице мальчика шрамов практически не заметно, как болели раны, он все еще помнит.

С тех пор, как Марк вернулся в семью, прошел год. Малыш заметно вырос, начал говорить. Хорошо ест и развивается. Социальные службы семью Кабанюк больше не беспокоят. Ольга верит, что год судов и детдома на развитии сына не скажется.

О родной матери Марк не вспоминает. После судебной тяжбы женщина исчезла. Хотя и обещала помогать в воспитании сына.

"И все свои обещания она совершенно не выполняет. Она не появляется, ребенком она не интересуется", – говорит Ольга Кабанюк, приемная мама Марка.

Но супруги Кабанюк вынуждены разыскать биологическую маму Марка. И вовсе не для общения с сыном, а чтобы та официально отказалась от ребенка. Тогда Ольга сможет наконец усыновить мальчика.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы. Полицейские выяснили, что она проживала вместе с ребенком и со своим сожителем, вела аморальный образ жизни. В семье постоянно происходили ссоры, доходило даже до рукоприкладства со стороны мужчины. И основной причиной конфликтов становился ребенок.

А в Черкасской области правоохранители разоблачили мать, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка за 30 тысяч грн . Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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