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Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем

Сегодня, 11:59

Чиновник оказался в больнице после того, как на него снова надели электронный браслет

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg Другие регионы Чиновник оказался в больнице после того, как на него снова надели электронный браслет

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как заявила пресс-секретарь облсовета Галина Ляшевская, чиновник находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

"У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", – рассказала она.

В свою очередь адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесено.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", – предположил адвокат.

Напомним, 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности на один месяц, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила отстранения на срок в два месяца.

Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.


Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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Тег больница, Гандзюк, мангер

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Источник:

УНИАН

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