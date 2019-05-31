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Мангеру смягчили арест

31 мая, 12:47

Но браслет оставили

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook

Шевченковский райсуд Киева разрешил главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области, но сохранил требование носить электронный браслет.

Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"31 мая Шевченковский районный суд Киева своим постановлением продлил до 1 июля срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк Мангера", – заявил Лысенко.

Однако, по его словам, ходатайство прокурора было удовлетворено частично, поскольку "суд разрешил подозреваемому перемещаться в пределах Херсонской области".

При этом Мангер обязан являться к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства – сообщать им об этом.

Также Мангера обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезжать за пределы Украины, и носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, 7 мая ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. Суд начнется в Днепропетровской области 3 июля.

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Тег суд, арест, Херсон, браслет, Гандзюк, мангер

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Источник:

УНИАН

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