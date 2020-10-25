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Марцинкив остается мэром Ивано-Франковска – экзитпол

25 октября, 21:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Действующий градоначальник одерживает уверенную победу на выборах

Градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ("Свобода") лидирует на выборах нового мэра с уверенным отрывом от остальных кандидатов – у него 84% голосов.

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Такие результаты экзитпола были опубликованы общественной организацией "Центр развития инициатив".

Исследование показало, что его ближайший соперник кандидат от "Европейской солидарности" Петр Шкутяк набирает лишь 6,7%.

Читайте также: Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты

За ними следуют Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") с 3,6%, Александр Богачев ("Слуга народа") с 3,4% и Василий Стефанишин ("Платформа громад") 1,2%.

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Напомним, что после окончания выборов в Украине президент Владимир Зеленский напомнил о том, что комфорт и качество их жизни, вид их домов и окружающей инфраструктуры зависят от местной власти больше, чем от президента и правительства, а также раскритиковал молодежь за пассивность на голосовании.

Мы также сообщали, что с начала суток поступило почти 3,7 тысячи заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Почти треть из них – это агитация в день выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Ивано-Франковск мэры экзитпол местные выборы Руслан Марцинкив выборы 2020

Источник: Сегодня

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