Марцинкив остается мэром Ивано-Франковска – экзитпол

Градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ("Свобода") лидирует на выборах нового мэра с уверенным отрывом от остальных кандидатов – у него 84% голосов.

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Такие результаты экзитпола были опубликованы общественной организацией "Центр развития инициатив".

Исследование показало, что его ближайший соперник кандидат от "Европейской солидарности" Петр Шкутяк набирает лишь 6,7%.

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За ними следуют Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") с 3,6%, Александр Богачев ("Слуга народа") с 3,4% и Василий Стефанишин ("Платформа громад") 1,2%.

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Напомним, что после окончания выборов в Украине президент Владимир Зеленский напомнил о том, что комфорт и качество их жизни, вид их домов и окружающей инфраструктуры зависят от местной власти больше, чем от президента и правительства, а также раскритиковал молодежь за пассивность на голосовании.

Мы также сообщали, что с начала суток поступило почти 3,7 тысячи заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Почти треть из них – это агитация в день выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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