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Марш защитников и парад в небе. Как будут праздновать День Независимости в Виннице

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 августа, 06:50
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В Виннице праздничные мероприятия планируют провести на Европейской площади и площади Независимости
В Виннице 24 августа будет фестиваль "Подольская пектораль". Коллаж "Сегодня"
В Виннице 24 августа будет фестиваль "Подольская пектораль". Коллаж "Сегодня"

В Виннице по случаю Дня Независимости Украины 24 августа пройдет фестиваль, концерт и Марш защитников.

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"Сегодня" выясняли, какие мероприятия готовят в этот день.

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Европейская площадь

  • 11:30 – проект "На защите независимости";
  • 12:00 – церемония возложения венков и цветов к Мемориалу Славы, памятного знака Небесной Сотни и погибшим героям АТО/ООС и мультимедийной стелы Памяти.

Площадь Независимости

  • 13:00 – восьмой фестиваль современного украинского искусства "Подольская пектораль";
  • 15:00 – концертная программа "Украина единая" в рамках фестиваля "Подольская пектораль".

Также в 11:00 начнется Марш защитников Украины. Колонна отправится от площади Василия Стуса и пройдет по центральной улице к Спасо-Преображенскому собору. Там пройдет молебен за Украину.

Парад в небе

В Виннице готовятся к параду в небе. 100 украинских самолетов будут участвовать в показе авиационной техники 24 августа.

Как в Киеве будут праздновать День Независимости?

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Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году.

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Дневник независимости 🇺🇦

20 августа 1991. Верховная Рада объявила, что решения Москвы не имеют юридической силы на территории Украины...

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