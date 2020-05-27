Маршрутчик в Чернигове выгнал ветерана АТО: бывший боец жестко отомстил (видео)

В Чернигове водитель маршрутки выгнал ветерана АТО из транспорта, отказав ему в льготном проезде. На следующий день бывший боец Владислав Шатыло решил лично разобраться с водителем, в результате началась драка. Соответствующее видео опубликовал в Facebook друг бойца Александр Тарнавский.

По словам автора публикации, отказав ветерану в бесплатном проезде, водитель также начал унижать его на глазах у других пассажиров.

"Мы приехали на конечную остановку, чтобы узнать, насколько человечным он считает свой поступок. Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. „Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов, убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — рассказал Тарнавский.

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"Еще раз кого-то из наших высадишь, я тебя, гниду, выведу", - сказал ветеран, после чего водитель сказал, что осознал ошибку.

Напомним, в Днепре водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью. На этот инцидент яростно отреагировали пассажиры рейса.

Кроме того, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

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