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Маски-шоу под Полтавой из-за самолета из Китая: местные жители подрались с полицией (видео)

20 февраля, 09:24

Люди перекрывают трассу Полтава-Кременчуг

В Полтавской области распространяются паника из-за возможного размещения в регионе эвакуированных из Китая украинцев. Так, с утра 20 февраля при въезде в Новые Санжары происходят столкновения местных жителей с полицией.

Местным жителям сообщили, что эвакуированных из Китая украинцев якобы везут в Санжары, в госпиталь, который находится в центре города, пишут в соцсетях.

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Как отмечают очевидцы, на трассе Полтава-Кременчуг в районе Лелюховки еще с ночи люди заблокировали дорогу на Новые Санжары. Дорогу перекрывают несколько авто и прицепы. Пропускают исключительно местных жителей.

Кроме того, вдоль дороги разместилось много военной техники, также стоят автобусы. По словам очевидцев, есть и военные.

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На сегодня также запланирована внеочередная сессия поселкового совета Новых Санжар.

Как сообщал сайт "Сегодня", самолет, который эвакуировал из охваченного коронавирусом китайского Уханя украинцев, изменил курс по пути в Киев – теперь он нарезает круги в небе у Харькова. А тем временем к харьковскому аэропорту съехались машины скорой помощи.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А спецбортом, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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