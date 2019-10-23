Масштабное ДТП под Николаевом: один человек погиб, еще восемь – ранены

Копы обратились к свидетелям аварии с просьбой сообщить о ее обстоятельствах

В Арбузинском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили Mercedes Vito и Fiat Qubo, в результате которого один человек погиб и еще восемь получили ранения. Инцидент случился 22 октября, около 22:30, на 116 км трассы Благовещенское – Николаев.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, смертельные ранения в этой аварии получил 42-летний пассажир Fiat, а 61-летняя водитель и 54-летний пассажир этой машины получили ранения. Также травмировались 47-летний водитель и пятеро пассажиров Mercedes возрасте от 24 до 72 лет.

Было открыто уголовное производство по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Стоит добавить также, что полицейские обратились к гражданам, которые стали свидетелями этой аварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие ДТП, обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 063-048-39-38, 102.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram