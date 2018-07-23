Масштабное ДТП под Николаевом: суд выбрал меру пресечения водителю грузовика

23 Июля 2018, 18:59

Водителя грузовика отправили под домашний арест

Фото: управление Нацполиции в Николаевской области
Фото: управление Нацполиции в Николаевской области

Водитель грузовика, который был участником смертельного ДТП в Николаевской области, где погибли пятеро и были ранены 11 человек, ближайших два месяца проведет под домашним арестом.

Соответствующая мера пресечения была избрана судом в ходе заседания 23 июля, сообщают "Новости N" со ссылкой на Первомайскую местную прокуратуру.

42-летнего водителя грузовика отправили под арест на 60 дней. Кроме того, на мужчину был возложен ряд обязательств, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию, сдать следователю загранпаспорт и не общаться с пострадавшими и свидетелями ДТП в Николаевской области.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.  Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. 

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
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