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Масштабное ДТП в Черкасской области: столкнулись 11 автомобилей, есть пострадавшие

26 ноября, 09:50

В аварию попал рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне

Под Уманью в Черкасской области масштабное ДТП сковало трассу Киев – Одесса. Там столкнулись 11 автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, авария случилась сегодня, 26 ноября, в 6:54 на 225 километре автодороги. Причиной столкновения пяти грузовиков, пяти легковушек и рейсового автобуса сообщением "Варшава – Херсон" стал гололед.

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На момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров, но никто из них не пострадал. Травмы получили три человека с легковых и грузовых автомобилей.

"К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме", – отметили в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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автобус ДТП грузовики столкновение легковушки пострадавшие Киев - Одесса

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