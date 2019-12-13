Масштабное ДТП в Черниговской области: трое погибших, один автомобиль – из России

/ Фото: Нацполиция

В Черниговской области, на трассе "Чернигов-Мена", возле села Березное, столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще трое – получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"Около девяти утра 13 декабря в Менское отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Чернигов-Мена". В результате ДТП пострадали шесть человек, трое погибли", – рассказали в Нацполиции.

Столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и "Рено Логан". Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя ГУНП Черниговской области Юлию Ковтун, одно из пострадавших авто ("ВАЗ-21099") принадлежит жителю Крюковки, а второе ("Рено Логан") – имеет российские номера. На фото видно, что после ДТП транспортные средства получили сильные повреждения, фактически превратившись в груду металла.

Также известно, что все трое погибших – мужчины, двух женщин и еще одного человека госпитализировали.

/ Фото: Нацполиция

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Киеве в пятницу, 13 декабря, произошло очередное ДТП с маршруткой. Как сообщается в паблике "Kyiv Artyl" в Facebook, на улице Академика Заболотного недалеко от поворота на Новоселки фура врезалась в маршрутку. Информация о пострадавших уточняется.

Также ранее в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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