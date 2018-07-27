Масштабное ДТП в Виннице: столкнулись пять машин, есть погибший

Сегодня, 12:20

В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Утром 27 июля в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"27 июля около 9:00 на улице Лебединского столкнулись три легковушки, бус и грузовик. В результате аварии трое травмированных, один из которых в тяжелом состоянии, доставлены в городскую больницу. Во время оказания медицинской помощи 30-летний водитель BMW умер в реанимации", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другими машинами. На месте масштабного ДТП работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

У 49-летнего водителя Opel врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и тупую травму живота, а у его пассажира – 31-летнего сына – травму головы, ушиб грудной клетки и позвоночника.

Напомним, 26 июля, на автодороге Борисполь – Днепр – Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

А 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле Lexus GX.
ДТП, Винница, грузовик, BMW, opel, citroen
Источник:

"Сегодня"

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