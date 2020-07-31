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Масштабные поиски "полтавского террориста" завершились: что говорят в полиции

31 июля, 15:33

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Романа Скрыпника до сих пор не нашли

Правоохранители закончили масштабную спецоперацию по поиску Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Теперь мужчину ищут по оперативной информации, сообщили сайту "Сегодня" в местной полиции.

"Широкомасштабные поиски завершены, идет поиск по оперативной информации. Она есть, но мы ее не комментируем. Что касается информации о Скрыпнике в розыскном учете МВД, то она была размещена спустя некоторое время после совершения преступления. Насколько я знаю, эта информация была внесена в день его побега", – рассказал нам спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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Отметим, что не так давно в МВД заявили, что "полтавский террорист" мог покончить жизнь самоубийством.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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поиски Полтава полиция террористы розыск Полтавская область захватчики

Источник: Сегодня

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