Масштабные поиски "полтавского террориста" завершились: что говорят в полиции

Романа Скрыпника до сих пор не нашли

Правоохранители закончили масштабную спецоперацию по поиску Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Теперь мужчину ищут по оперативной информации, сообщили сайту "Сегодня" в местной полиции.

"Широкомасштабные поиски завершены, идет поиск по оперативной информации. Она есть, но мы ее не комментируем. Что касается информации о Скрыпнике в розыскном учете МВД, то она была размещена спустя некоторое время после совершения преступления. Насколько я знаю, эта информация была внесена в день его побега", – рассказал нам спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

Реклама

Отметим, что не так давно в МВД заявили, что "полтавский террорист" мог покончить жизнь самоубийством.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама