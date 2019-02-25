Масштабный пожар на рынке в Полтаве: появились новые подробности и фото

Площадь пожара составила 270 "квадратов"

Масштабный пожар на рынке в Полтаве: появились новые подробности и фото 2019-02-25T12:32:00+02:00 Другие регионы Площадь пожара составила 270 «квадратов»

В Полтаве спасатели ликвидировали пожар на рынке в Киевском районе города. Пламя уничтожило два магазина, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре, возникшем в торговом комплексе на улице Зиньковской, спасателям стало известно 24 февраля в 17:30. Как выяснилось, пламя охватило здания двух магазинов. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар удалось локализовать в 20:07, а в 21:17 – его ликвидировали.













"Огнем уничтожено торговое оборудование и товарно-материальные ценности 2 магазинов на площади 270 кв. м", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.























Отметим, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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