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Масштабный пожар в Новой Каховке: задержанному сообщили о подозрении

7 июля, 11:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит восемь лет тюрьмы

В Херсонской области прокуратура Новой Каховки вручила подозрение мужчине, которого задержали после пожара в пятиэтажном доме на улице Букина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что 38-летний мужчина, будучи пьяным, пренебрег правилами обращения с огнем. В итоге загорелся балкон квартиры, а огонь перекинулся на крышу дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Сообщено о подозрении 38-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия)", – говорится в сообщении.

За такую халатность ему грозит немалый срок – восемь лет тюрьмы.

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Напомним, масштабный пожар, вспыхнувший в пятиэтажном доме на улице Букина, 20, в Новой Каховке, сняли с дрона. Он начался с одной квартиры на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.

Также ранее мы сообщали, что в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии. Горела комната на пятом этаже здания.

А в Киеве на Позняках горела многоэтажка – смотрите видео.

Видео: Киев Оперативный

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