Масштабный пожар в Новой Каховке сняли с дрона: фото, видео

Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров

Масштабный пожар, вспыхнувший в пятиэтажном доме на улице Букина, 20, в Новой Каховке, сняли с дрона. Он начался с одной квартиры на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.

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Фото и видео происшествия выложил на своей страничке в Facebook Анатолий Еванков.

По словам очевидцев, квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.

По данным спасателей, общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Однако обошлось без жертв.

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На месте происшествия работали 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава.

Правоохранители уже задержали поджигателя. Следователи начали уголовное производство. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Ранее в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии. Горела комната на пятом этаже здания. До прибытия пожарных 110 студентов, которые жили в общежитии, самостоятельно вышли на улицу. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в столице на Позняках горела 16-этажка. Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3а, на балконе на 12-м этаже жилого дома. Пламя распространилось на квартиры выше.

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