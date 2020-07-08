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Масштабный пожар в Новой Каховке: суд отпустил подозреваемого домой

8 июля, 15:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине избрали меру пресечения

В Херсонской области Новокаховский городской суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в причастности к масштабному пожару в пятиэтажном доме на улице Букина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"По итогам рассмотрения поданного ходатайства следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования с возложением следующих обязанностей: являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду на определенный ними время..." – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый не имеет права менять место жительства без разрешения.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области прокуратура Новой Каховки вручила подозрение мужчине, которого задержали после пожара.

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Напомним, масштабный пожар, вспыхнувший в пятиэтажном доме на улице Букина, 20, в Новой Каховке, сняли с дрона. Он начался с одной квартиры на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.

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Как спастись из горящего дома – смотрите видео.

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суд пятиэтажка мера пресечения подозреваемый новая каховка пожар Херсонская область

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