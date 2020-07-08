Масштабный пожар в Новой Каховке: суд отпустил подозреваемого домой

В Херсонской области Новокаховский городской суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в причастности к масштабному пожару в пятиэтажном доме на улице Букина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По итогам рассмотрения поданного ходатайства следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования с возложением следующих обязанностей: являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду на определенный ними время..." – говорится в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый не имеет права менять место жительства без разрешения.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области прокуратура Новой Каховки вручила подозрение мужчине, которого задержали после пожара.
Напомним, масштабный пожар, вспыхнувший в пятиэтажном доме на улице Букина, 20, в Новой Каховке, сняли с дрона. Он начался с одной квартиры на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.
Как спастись из горящего дома – смотрите видео.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк