Массовая драка с таксистами под Николаевом: опубликовано видео

Херсонские полицейские при этом бездействовали

Участники массовой драки под Николаевом.

В управлении патрульной полиции Херсонской области проводится служебная проверка относительно информации о возможном бездействии полицейских, ставших свидетелями массовой драки между таксистами и жителями села Котлярово возле Николаева.

Об этом сообщают Новости N со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Херсонской области.

В минувшую субботу ночью, 8 июня, в селе Котлярево Витовского района области произошел конфликт между местными жителями и водителями такси, который перерос в драку.

Водителя такси вызвали в село Котлярово. Он взял двух пассажиров, которые назвали адрес в Николаеве. Оба пассажира были пьяными, из-за чего по пути возник конфликт. Таксист развернулся и повёз пассажиров обратно в село. Но при этом, на всякий случай, позвонил диспетчеру и вызвал две машины подмоги.

Таксист высадил пассажиров в центре Котлярово и тут из местного бара вышло около двух десятков местных жителей. Они накинулись на таксистов и начали их избивать. По ходу драки к ним присоединилось еще около двух десятков местных жителей. Однако очень скоро соотношение сил изменилось: в Котлярово из Николаева приехали не менее сотни автомобилей такси. Увидев толпу разъяренных таксистов, местные тут же разбежались. Таксисты же, чтобы отличать "своих" от "чужих" разделись до пояса и начали искать по селу своих обидчиков. Периодически в разных местах села вспыхивали короткие, но яростные схватки между водителями такси и местными.

По информации издания, первым на место массовой драки прибыл патруль дорожной полиции Херсона, который патрулировал трассу Николаев – Херсон. Херсонские полицейские, увидев сложившуюся ситуацию, заявили, что это не их дело и "пусть разбирается николаевская полиция". Более того, одного из таксистов избивали прямо у них на глазах, при этом полицейские никаких мер по его защите не предпринимали, а когда таксист, пытаясь спастись, запрыгнул на заднее сидение полицейского автомобиля, нападавшие открыли дверь и продолжили его избиение прямо в патрульном автомобиле.

Как сообщалось, массовая драка произошла в Харькове на рынке "Барабашово".

Также мы сообщали, что в Днепре произошла массовая драка со стрельбой.

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