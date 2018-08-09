Массовая драка в горсовете Конотопа: пяти участникам сообщили о подозрении

Сегодня, 15:53

По месту жительства 11 фигурантов дела правоохранители проводят обыски


Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

Пяти участникам массовой драки в здании городского совета Конотопа сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

"В Сумской области полиция вручила сообщение о подозрении еще пяти участникам массовой драки в Конотопском горсовете", – говорится в сообщении.

Сейчас на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, на данный момент по месту жительства одиннадцати участников массовой драки правоохранители проводят обыски.

Ранее мы писали о том, что во время драки на сессии Конотопского горсовета пострадали 12 полицейских, а также депутат и один из журналистов.

Напомним, 26 июля в горсовете Конотопа возник конфликт между сторонниками и оппонентами действующего мэра

Кроме того, не так давно в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.
горсовет, конотоп, массовая драка

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