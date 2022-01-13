Массовое минирование. В Черкассах ищут бомбу во всех ТРЦ

Полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ

В Черкассах сообщили о минировании / Фото: Коллаж: Сегодня

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Правоохранители обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Также полицейские производят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.

"Просим соблюдать спокойствие и выполнять требования полицейских", – говорится в сообщении.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера во всех школах Черкасс искали взрывчатку

12 января в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы.

"Все школы в городе Черкассы заминированы. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву все школы в Черкассах. Вы все умрете", – написал автор.

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В полиции Черкасской области отмечают, что ранее сообщения о минировании поступали из России или оккупированных территорий. Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

"Проверили больше 20 школ, никаких опасных предметов не выявили. Проверки еще продолжаются. Как показала практика из прошлых лет, когда были такие же волны "минирований", то сообщения поступали либо с оккупированных территорий, либо с территории России", – рассказала нам Зоя Вовк.

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