На школьной линейке в Черкассах массово отравились дети: в больнице 50 человек (дополнено)

В Черкассах во время линейки в школе №8 потеряли сознание 50 детей, которые были госпитализированы. Об этом сайту "Сегодня" сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко.

"По одной из версий, причиной массового отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится невдалеке от школы. После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося. На данный момент госпитализированы 50 школьников", – сказал Проценко.

В своем Facebook он отметил, что первые сообщения о происшествии спасатели получили в 9:15 от диспетчера станции "скорой помощи", которая заявила о госпитализации троих детей, потерявших сознание на линейке. Вскоре число госпитализированных увеличилось до 15. Школьники жаловались на тошноту и головокружение.

Также он сообщил, что сразу после получения сообщения на место происшествия выехала оперативно-мобильная группа управления ГСЧС и отделение химической, радиологической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

Наличие сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов или отравляющих веществ экспресс-анализ воздуха не подтвердил. Позже были задействованы методики, позволяющие провести обследование территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия.

Все потерпевшие – ученики 2-7 классов. Предварительный диагноз всех потерпевших – отравление неизвестным веществом.

Ранее мы писали об отравлении неизвестным газом в средней школе Ужгорода, когда к медикам обратились 13 школьников.

А в харьковской школе неизвестные распылили газ из баллончика и в результате в больницу угодили трое 15-летних школьников – два парня и девочка.

Также в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.