Массовое отравление в Черкассах: к врачам обратились 94 ребенка

Вчера, 18:19

В Минздраве подчеркнули, что отравление произошло только на территории школы

Фото: Facebook Константина Проценко
Фото: Facebook Константина Проценко

После массового отравления на школьной линейке в Черкассах за помощью к врачам обратились 94 ребенка, 53 школьника и двое взрослых были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

"Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что состояние госпитализированных остается стабильным.

"Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации", – подчеркнули в ведомстве.

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Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. В Минздраве ожидают результатов анализов почвы, воды и воздуха.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Стоит добавить, что экспресс-анализы не показали наличия в воздухе каких-либо вредных веществ, а лабораторные пробы воды должны были быть готовы к 16 часам.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман, который прибыл на место происшествия, заверил, что лабораторные исследования будут проведены в том числе и  в столице, а в лечении детей будут помогать врачи из Киева.
дети, отравление, черкассы, Минздрав
Источник:

"Сегодня"

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