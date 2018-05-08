Массовое отравление в Черкассах: стали известны новые данные (дополнено)

Вчера, 13:27

На место происшествия вместе с премьером отправилась и.о. главы Минздрава


Число людей, госпитализированных после школьной линейки в Черкассах, где десятки школьников внезапно потеряли сознание, возросло до 51 человека. Об этом сайту "Сегодня" сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко.

"Госпитализирован 51 человек. Среди них – одна учительница. 11 человек находятся в реанимации", – заявил он.

Между тем стало известно, на место происшествия вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом вылетела исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

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В то же время причину массового отравления до сих пор установить не удалось. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за сильного ливня, который прошел накануне и мог смыть в канализационный коллектор химикаты, которые и стали источником ядовитых испарений.

Между тем лаборатория Госпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты анализов ожидаются к 16 часам.

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Также стало известно, что на линейке присутствовали 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Напомним, в харьковской школе неизвестные распылили газ из баллончика и в результате в больницу угодили трое 15-летних школьников – два парня и девочка. Также  в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.
школа, отравление, школьники, черкассы
Источник:

"Сегодня"

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