В Кропивницком на свадьбе произошло массовое отравление: что известно

В больницу попали не только взрослые, но и дети

В Кропивницком на праздновании свадьбы в кафе отравились восемь гостей. Их госпитализировали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция".

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Как рассказала "Суспільному" заместитель главного врача центральной городской больницы Оксана Кабанчук, на данный момент состояние больных средней степени тяжести, они находятся в инфекционном отделении больницы. Сейчас известно, что молодоженам разрешили пронести в кафе свой свадебный торт, который приготовили в домашних условиях.

"Поэтому говорим о том, что есть две вероятные причины, которые могли способствовать тому, что зафиксировали такие случаи отравления", – рассказала пресс-секретарь Госпродпотребслужбы в области Наталия Шевченко.

По ее словам, лабораторные исследования продлятся неделю. До окончания расследования название кафе не разглашается.

Как сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы, среди пострадавших есть двое детей. Кроме того, при обследовании кафе специалисты обнаружили ряд санитарных нарушений. Так, для мытья посуды там использовали бытовое моющее средство вместо профессионального (специально предназначенного для заведений общепита). Также в кафе нарушили условия мытья многоразовой посуды, ее необходимо обрабатывать при высоких температурах в посудомоечной машине, чего в заведении не делали.

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К тому же, на свадьбе находилось около 30 человек, вместо максимум 10 разрешенных во время карантина.

На кафе составили протокол об административном правонарушении в сфере санитарного законодательства и протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий в период карантина. Также готовится предписание и рассматривается вопрос о временном приостановлении работы заведения.

Напомним, на популярном украинском курорте массово отравились отдыхающие. Тогда в больницу попали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых. У пациентов была средняя степень тяжести кишечного отравления. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой.

Кроме того, ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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