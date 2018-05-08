Массовое отравление в школе Черкасс: полиция открыла уголовное производство

Дело открыто по статье о нарушении санитарных норм по предотвращению массовых отравлений

В Черкассах после массового отравления детей на линейке в школе №8 полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На месте происшествия сейчас работают медики, спасатели, сотрудники полиции и другие экстренные службы. Специалисты пытаются выяснить, что могло вызвать внезапную потерю сознания десятков учеников.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко сообщил, что в больницах города с симптомами отравления были госпитализированы 50 учеников 2-7 классов. Все они жаловались на тошноту и головокружение.

Сразу после получения сообщения о массовой потере сознания школьниками на место происшествия выехала оперативно-мобильная группа управления ГСЧС и отделение химической, радиологической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

Ранее мы писали об отравлении неизвестным газом в средней школе Ужгорода, когда к медикам обратились 13 школьников. А в харьковской школе неизвестные распылили газ из баллончика и в результате в больницу угодили трое 15-летних школьников – два парня и девочка.

Также в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.