Массовое убийство на Житомирщине: единственный выживший впервые дал показания

«Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали», - заявил свидетель убийства

Свидетель и единственный выживший после кровавого убийства семерых человек в Новоселицах Житомирской области Вадим Федюнин заявил, что погибшие много лет были в приятельских отношениях с подозреваемым в убийстве Анатолием Захаренко.

Об этом сообщает Цензор.net.

Погибшие не первый год ездили к подозреваемому на ставок, они хорошо его знали.

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"У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали. А Рома Ханенко (один из погибших. – Ред.) вообще знал его много лет. Чтоб вы понимали – когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было", – рассказал Федюнин.

Также компания не раз помогала Захаренко деньгами и привозила на пруд других отдыхающих, которые платили за рыбалку.

"Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением", — заметил Федюнин.

Он не может объяснить, почему Захаренко начал стрелять.

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"Может, "белка" (белая гарячка – Ред.) у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить. Я буду Захаренко ублюдком называть – он убил тех, кто ему помогал много лет", — резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось, что подозреваемый уже нападал на людей.

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