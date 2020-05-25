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Массовое убийство в Житомирской области: "стрелка" ожидает психиатрическая экспертиза

25 мая, 18:42

Руслан Ровик

Подозреваемый, который уверял, что убил семь человек ради самообороны, проверят психиатры

Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семи человек в селе Новоселица, в ближайшее время будет обследован специалистами судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом на брифинге заявил руководитель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Захаренко по решению Королевского районного суда Житомира был на два месяца отправлен в СИЗО по подозрению в массовом убийстве.

Также мы писали о мнении известного волонтера Мирослава Гая по поводу кровавых событий в Житомирской области.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня":"Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

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Источник: Сегодня

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