Массовое убийство в Житомирской области: "стрелка" ожидает психиатрическая экспертиза

Подозреваемый, который уверял, что убил семь человек ради самообороны, проверят психиатры

Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семи человек в селе Новоселица, в ближайшее время будет обследован специалистами судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом на брифинге заявил руководитель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Захаренко по решению Королевского районного суда Житомира был на два месяца отправлен в СИЗО по подозрению в массовом убийстве.

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Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

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