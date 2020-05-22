Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта

Стали известны новые подробности кровавой трагедии, которая произошла в ночь на пятницу близ села Новоселица Житомирской области. Напомним, по данным Нацполиции, 58-летний местный житель Анатолий З., арендатор пруда убил из охотничьего ружья семерых человек на берегу водоема.

Как стало известно, в ходе конфликта жертвами стрелка стали его приятели-киевляне, с которыми он встречался не первый раз.

В Новоселице мы разыскали жену стрелка. С горечью в голосе она рассказала нам о случившемся.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала нам жена задержанного Ольга.

Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Заканчивая разговор, Ольга риторически добавила: "Хорошо в нашей семье уже не будет никогда".

Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

В пресс-службе полиции Житомирской области рассказали, что по факту стрельбы уже открыли уголовное производство.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это – умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – заявили копы.

Кроме того, недавно возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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