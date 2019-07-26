Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видео

Убийство гражданских связано с нашествием продотрядов, устанавливавших советскую власть в Украине











В Житомирской области, вблизи села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских людей. За одну неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых.

"Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что искали монеты и наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, было ужасно. Они убиты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения – кости перерублены пополам, на голове от сабель удары, где с первого раза не убили – добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек – около 120 детей, разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет", – рассказал рассказал hromadske.radio председатель ОО "Историко-патриотическое объединение" ПОИСК" Александр Ловинюк.

По мнению исследователей, массовое убийство гражданского населения связано с нашествием продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавали продовольствие.

По предварительной версии это жертвы большевистского террора. Она подтвердились и документально. В архивах найдены документы о бесчинствах продотряда на территории села Великий Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 и январем 1920 года. Большевики отбирали все, что селчне заработали, поэтому главы семей брались за оружие. А когда пришли коммунисты, женщин, детей и стариков забрали в заложники. Их удерживали, чтобы уменьшить народное сопротивление.

"Они одновременно не могли погибнуть и в мирной жизни. По признакам на костях было обнаружено, что они погибли от различного рубящего или колющего оружия. Люди были заложниками большевиков, чтобы мужчины, воевавшие против большевиков и установления советской власти, прекратили сопротивляться. Или же для того, чтобы заставить крестьян сдавать как можно больше продовольствия", – рассказывают поисковики.

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