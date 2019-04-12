Массовый мор рыбы выявили в Житомирской области

Несколько человек вылавливают рыбу, чтобы выпустить ее в пруды и таким образом спасти

Фото: Pixabay

В Житомирской области в районе города Барановка в реке Случь выявлена массовая гибель рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Барановской городской объединенной территориальной громады.

Как отмечается в сообщении, 12 апреля утром на реке Случь в районе Барановке вдоль берегов повсплывала мертвая рыба.

"На поверхности воды, хватая ртом воздух, пытается спастись пока еще живая. Несколько человек вылавливают рыбу, чтобы выпустить ее в пруды и таким образом спасти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Барановский городской совет направил письма в Государственную экологическую инспекцию в Житомирской области, в Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области, в Новоград-Волынскую местную прокуратуру, в Барановское отделение полиции Новоград-Волынского отдела полиции ГУНП в Житомирской области с призывом срочно принять меры.

Причины гибели рыбы сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в Житомирской области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случь, однако ситуацию на время удалось стабилизировать. По результатам предыдущих анализов специалисты установили, что одна из рек – река Хомора – периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области. Ситуация получила широкую огласку как в Барановском районе, так и в Житомирской области в целом.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба. Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество.

В прошлом году сообщалось, что в Черкасской области массово гибнет рыба. Убытки от мора рыбы оцениваются в более 280 миллионов гривен.

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