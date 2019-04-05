Массовый поджог "для развлечения": в Полтаве задержали подозреваемого
Мужчина поджог шесть автомобилей и объяснил свой поступок желанием "развлечься"
В Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься.
Машины сгорели в одном из микрорайонов города за одну ночь еще в феврале. Многие из них восстановить не представлялось возможным.
На розыски подозреваемого у полиции ушло два месяца. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
"В настоящий момент человек дает показания следователю, ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест", – заявил Андре Замахин начальник полиции Полтавской области.
Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.
Напомним, на Печерске сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также были повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry.
Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.
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