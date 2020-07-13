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Убийство на рыбалке под Житомиром: стрелок настаивает, что защищался

13 июля, 06:30

Игорь Серов Игорь Серов

Следователи говорят, что версия стрелка несостоятельна, потому как улики свидетельствуют против него

Правоохранители вместе с экспертами провели около 40 из 200 необходимых экспертиз при расследовании громкого преступления, которое произошло более месяца тому назад в Новоселице Житомирской области. Напомним, в конце мая на берегу местного пруда правоохранители обнаружили семерых убитых человек. По подозрению в массовом расстреле был задержан местный 58-летний житель Анатолий З., позднее суд арестовал его.

Как выяснил сайт "Сегодня", силовики вскоре продлят расследование (первоначально для этого дается два месяца).

"Срок досудебного расследования будет продлен из-за того, что необходимо провести большое количество экспертиз, – рассказала нам спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко. – Они проводятся последовательно, одна за одной. Их проведено около 40".

Также, как рассказали нам в полиции Житомирской области, арестованный настаивает на своей версии, мол, расстрелял приятелей, потому что защищался.

"Но эта версия несостоятельна, потому как улики свидетельствуют об обратном", – уточнили полицейские.

В Новоселице, где произошла эта трагедия, местные жители нам рассказали, что дело на общественный контроль хотят взять несколько ветеранов, воевавших на Донбассе.

"Дело в том, что несколько погибших при расстреле – это АТОшники, которые вернулись с поля боя на Донбассе. Теперь считаем делом чести проконтролировать расследование этого громкого дела. Также в селе говорят, что недавняя экспертиза признала Анатолия вменяемым", – рассказал нам местный житель села Новоселица, ветеран боев на Донбассе Сергей.

По его словам, после того, как начнутся суды над Анатолием, туда намерены отправиться и местные жители.

"Одни будут требовать посадить его, потому как опасаются его возвращения в село, другие намерены защищать его", – сообщил нам Сергей.

Ранее сообщалось, что в суд подозреваемого доставляли в каске и под усиленной охраной. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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убийство расследование полиция рыбалка расстрел житомирская область Новоселица

Источник: Сегодня

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