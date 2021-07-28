Мать двоих детей убил их же отец. Подробности ужасной трагедии в Полтавской области

Как оказалось, супруги расстались, однако мужчина продолжил преследовать бывшую, он неоднократно бил и насиловал ее

Слева на фото убитая Ангелина, а справа - муж девушки, вероятный убийца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области задушенной и изнасилованной на окраине села Беленченковка нашли 24-летнюю женщину. Вероятный убийца, муж умершей, после содеянного скрывался сутки и при этом наблюдал, как его ищут. Место укрытия подозреваемого нашел друг семьи.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

"Она его любила безумно и он ее любил безумно. Он говорил так: если Ангелина мне не скажет 10 раз в день, что она меня любит, у меня крыша едет", – вспоминает мама девушки.

Когда Ангелина уже не жила с Алексеем – начала опасаться его. Безумная любовь превратилась в болезненные преследования.

Правоохранители выяснили, что когда 24-летняя женщина возвращалась от подруги, Алексей изнасиловал, а затем задушил ее.

Подруга умершей рассказывает, что Ангелина боялась возвращаться домой одна, ее всегда провожали, но в этот вечер она шла одна. Когда Алексей напал на Ангелину, она говорила с подругой по телефону, которая и вызвала полицию.

Девушку полицейские искали несколько часов. Ее голую с кляпом во рту обнаружили в ста метрах от дома. Скорее всего ее сюда привезли уже мертвой.

Алексея искали сутки. Все это время он скрывался на чердаке интерната и через окно наблюдал за тем, как его ищут.

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Подозреваемого обнаружил друг семьи на чердаке интерната.

"Он обернулся, посмотрел на меня, у него были испуганные глаза, видно, что он боялся. Первыми его словами были: "только не бей", – вспоминает Александр Гура.

Как оказалось подозреваемый неоднократно издевался над любимой, насиловал и бил. После последнего случая Ангелина попала в больницу с многочисленными травмами. Там полицейские уговорили девушку написать заявление на мужа.

"Она показала место, где фактически совершено было насилие. На месте мы нашли разорванную одежду. Это были и ножи, и веревки. Все указывало на то, что она говорит правду", – сказал начальник отдела №1 Миргородского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Полтавской области Петр Токарь.

Родные подозревают, что мужчина изменился из-за наркотиков, на которые мог подсесть на заработках, а также из-за большой ревности.

Его не остановило даже то, что без матери останутся двое детей. Теперь под опеку их пытаться взять бабушка и тетя.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области женщина нашла в доме изуродованное тело соседки. Оказалось, что ее убил муж.

Также напомним, в зверском убийстве на Луганщине обвиняют сотрудника ГСЧС.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: