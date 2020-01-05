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Мать убитого в Каховке Владимира Чебукина: Стреляли из трех разных оружий

5 января, 16:56

Мать и сестра погибшего участвуют в акции протеста

Фото: Типичный Херсон

Фото: Типичный Херсон

В Каховке продолжаются масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

На акции протеста, которая проходит возле управления полиции на улице Мелитопольской 153, находится и мама погибшего Елена Чебукина.

Женщина не может сдержать слез и рассказывает, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных оружий.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные пули из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", – сообщила мать погибшего Елена Чебукина, которую цитирует "Типичный Херсон".

В свою очередь сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела. По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половину вырезан".

Как сообщал сайт "Сегодня", после того, как в Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя, в городе начался стихийный митинг.

ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

В свою очередь глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что "закон один для всех" и он будет контролировать ход расследования убийства в Каховке.

Видео: 0552.ua

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