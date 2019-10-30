Медики в разных уголках Украины получают "скорые" от Фонда Рината Ахметова

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Не добрались до больного вовремя – знакомая ситуация для врачей "скорой помощи" по всей стране. Во многих областях автопарки нуждаются в обновлении на 60%, потому что большинство машин уже давно отработали свое.

Исправить ситуацию помогает масштабный благотворительный проект "200 "скорых" для Украины". Он реализуется по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Сегодня" побывали в Хмельнике Винницкой области. С новой "скорой" корреспонденты выехали на один из вызовов.

Местному жителю Игорю стало плохо посреди улицы.

"У вас понижено давление", – говорит врач, обследовав пациента прямо в машине.

Проблемы с давление – одна из самых распространенных причин вызова скорой. Благодаря помощи врачей Игорь быстро приходит в себя. Медики говорят: успели вовремя на вызов, при этом была соблюдена норма Минздрава – доехать за десять минут. И это – благодаря новенькой машине, которую врачи Хмельника получили несколько месяцев назад.

"Гораздо быстрее, гораздо комфортнее. Пациентам тоже нравится. И вообще – побольше бы таких машин", – говорит врач скорой помощи Елена Фойда.

Реанимобиль. Ранее медики так не называли машины, на которых работают. Сейчас Винницкая область имеет целых три амбулатории на колесах класса "В", которые передал Фонд Рината Ахметова. Только одна из этих машин в Хмельнике за три месяца выехала на вызовы почти 500 раз.

"Приблизительно 305 вызовов по городу, и остальные – это сельская местность. Машина проходная, достаточно оснащена", – говорит главный врач Винницкого центра экстренной медицинской помощи Инна Браславская.

И это очень важно для аграрного региона. На днях сюда доставят еще две машины, что является существенным для обновления устаревшего на 60% автопарка.

"Как можно требовать от автомобиля ехать, например, со скоростью 60 км\час, если он еле-еле едет 30-40 км\час. К большому сожалению", – говорит о старых автомобилях главный врач Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирнекоза.

Очередная партия машин от Фонда Рината Ахметова – 39 автомобилей для 19 областей Украины. Их медики получали, не скрывая радости.

Это стало возможным благодаря проекту "200 "скорых" для Украины", который реализуется по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Проект шикарный. Уважаемый господин Президент Владимир Александрович, Ринат Леонидович, я не побоюсь от имени медиков Луганской области искренне поблагодарить вас за этот проект, за то, что вы нам дали эти современные автомобили", – говорит главный врач Лисичанской станции скорой помощи Дмитрий Кисилев.

"Сейчас мало таких людей, которые сначала делают, а потом говорят. Я имею в виду Рината Леонидовича. Приятно. У людей, когда они получают в населенных пунктах автомобили, в глазах светится доброта. У них в глазах светится радость", – говорит главный врач Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирнекоза.

За 28 лет независимости Украины Ринат Ахметов стал первым и единственным благотворителем, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

"Всего с начала проекта было передано 139 новых суперсовременных машин, оборудование которых не уступает машинам частных клиник. Проект финансируется за личные средства Рината Ахметова. И в рамках этого проекта будет передано 200 машин в области, в труднодоступные регионы, в горные местности. Туда, где это действительно необходимо", – заявила директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В рамках проекта Фонд передает медикам три типа автомобилей скорой помощи: А, В и С. К концу года врачи Украины получат еще 61 внедорожник.

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