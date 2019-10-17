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Медики Винницы провели мастер-класс по реанимации: видео

17 октября, 16:06

Этой акцией врачи пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия дефибрилляторов в общественных местах

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Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и правильное использование дефибриллятора – в Виннице медики провели мастер-класс для местных жителей. В течение нескольких часов, под открытым небом инструкторы показывали простые, но действенные способы реанимации человека, находящегося без сознания. Таким образом они решили привлечь внимание к отсутствию дефибрилляторов в общетвенных местах. Аппараты для запуска сердца должны быть в метро, торговых центрах, авто и железнодорожных вокзалах – отмечают медики.

"Хуже уже не будет. Мы делаем реанимацию, потому что сердце не работает, мозг не получает кровь. Если мозг не получает кровь 5-7 минут, он умирает" – говорит Юрий Василец, медик-инструктор

Напомним, летом волонтеры из Красного Креста Украины разработали проект, который позволит закупить дефибрилляторы для основных станций киевского метро, чтобы спасать людей в метро было проще. В метро инициативу врачей-волонтеров поддерживают, однако, говорят, для компании это будут дополнительные расходы. Средняя стоимость чудо-устройства — полторы тысячи долларов.

А Минздрав даже начал готовить реформу, по которой собирался узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы. По задумке МЗ, аптечки будут отличаться по составу в зависимости от количества людей на территории. Так, в местах, где собирается не больше 30 человек, должна быть укладка с эластичными и марлевыми бинтами, стерильными салфетками, лейкопластырем, перевязочной косынкой, перчатками, жгутом и ножницами. Также в такой аптечке будет пленка-клапан для вентиляции легких, термоодеяло и даже маркер для отметок о том, какая именно первая помощь была предоставлена.

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Винница мастер-класс реанимация первая помощь аптечки

Источник: Сегодня

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