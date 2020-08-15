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Мэр Черкасс выступил против приезда хасидов в Умань и призвал Зеленского вмешаться

15 августа, 16:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Бондаренко заявил, что паломники несут угрозу для всей Украины

Приезд паломников-хасидов в Умань на фоне эпидемии коронавируса может нести угрозу для всей Украины.

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Такое мнение в своем Facebook выразил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", - написал он.

Бондаренко добавил, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу не только для Черкасской области, но и для всей Украины.

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"Десятки тысяч человек, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами", - заявил он.

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Также Бондаренко призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что в этом году "прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", поскольку Израиль находится в "красной" зоне списка МИД, а в самой Украине запрещены массовые мероприятия.

По словам мэра, израильская сторона отнеслась к этому с пониманием.

Стоит отметить, что в прошлом году на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Анатолий Бондаренко паломники хасиды умань Черкассы Владимир Зеленский Черкасская область

Источник: Сегодня

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