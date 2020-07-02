Мэр Чернигова получил более 130 миллионов в наследство

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 130 миллионов гривен и дом на более чем 700 "квадратов". Об этом говорится в его декларации о изменениях имущественного состояния.

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Атрошенко указал, что 26 июня получил в наследство от своего отца-пенсионера деньги на общую сумму 138 миллионов 411 635 гривен, а также жилой дом в Чернигове площадью 783,1 "квадратов" и стоимостью 6 миллионов 900 826 гривен.

Примечательно, что с начала года Атрошенко подает уже четвертое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Кроме того, в декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и супругой из разных источников доход на общую сумму более 64 млн грн.

Отметим, что 79-летний отец мэра Чернигова скончался 14 декабря 2019 года. По данным СМИ, он более 25 лет работал на Черниговском радиоприборном заводе, а с 1994 по 2008 год был на должности инженера на Чернобыльской АЭС. На пенсию мужчина вышел 10 лет назад.

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Напомним, ранее глава Нацполиции Киева обнародовал декларацию о доходах.

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Также мы сообщали, что народный депутат, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус задекларировал сбережения на 38 млн гривен, квартиру в элитной новостройке и автомобиль.

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