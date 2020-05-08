Мэр Нетешина распорядился выставить в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи заболевших COVID-19

Мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк распорядился обнародовать в социальных сетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть больные COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поздно вечером (7 мая, – Ред.) поступила дополнительная информация: еще в трех нетешенцев лабораторно подтвержден короновирус. Всего заразились 37 человек. Все – контактные с заболевшими ранее. Один работник ХАЭС, один ребенок и одна пенсионерка", – рассказал Супрунюк и добавил, что вспышку локализировать таки не удалось.

По словам Супрунюка, причин этого может быть много, но основная – властям не предоставили данных о жителях, которые посещали храмы на Пасху.

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"Сами прихожане не связывались с врачами, только когда становилось плохо. Их выявляли во время отработки контактных. Далее вирус распространился в семейном кругу. Большинство контактных членов семей инфицированные 100%. Далее последовали соседи, которые тесно контактировали, имели общий коридор", – рассказал мэр Нетешина.

Он отметил, что среди заразившихся в семье – работники ХАЭС, предприятий и различных учреждений города.

"Не все инфицированные давали правдивую информацию о контактах и ​ ходе болезни. Тормозит выявление (зараженных коронавирусом, – Ред.) и задержка на 3-5 дней с тестированием из-за загруженности лаборатории в Хмельницком", – добавил Супрунюк.

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В то же время, по его словам, в городе нет ни одного подтвержденного случая инфицирования через магазины, подъезды, лифты. Все случаи – результат контактов с ранее инфицированными.

"В связи с тем, что количество больных увеличилось, распорядился обнародовать в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть инфицированные. Без фамилий и адресов. Также на этаже работники жека или ОСМД должны обязательно персонально предупредить соседей о наличии больного и проинструктировать о мерах безопасности", – сказал мэр Нетешина и попросил жителей "реагировать адекватно".

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 мая в стране зафиксировано 14 195 случаев заболевания COVID-19. Из них в Хмельницкой области – 148.

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