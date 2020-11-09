Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что получил позитивный результат теста на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию.

Реклама

Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема – у меня обнаружили COVID-19 и небольшую "пневмонийку". Вынужден уйти на самоизоляцию", – отметил он.

При этом глава города подчеркнул, что работа не останавливается, отметив, что запуск отопления в домах Николаева в самом разгаре. Теперь чиновник будет работать дистанционно.

В тренде ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК в Одесской области

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивный результат теста на коронавирус.

Реклама

Также COVID-19 обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама