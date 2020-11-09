Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что получил позитивный результат теста на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию.
Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема – у меня обнаружили COVID-19 и небольшую "пневмонийку". Вынужден уйти на самоизоляцию", – отметил он.
При этом глава города подчеркнул, что работа не останавливается, отметив, что запуск отопления в домах Николаева в самом разгаре. Теперь чиновник будет работать дистанционно.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивный результат теста на коронавирус.
Также COVID-19 обнаружили у главы Офиса президента Андрея Ермака.
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