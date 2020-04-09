Мэр Николаева объяснил, почему в регионе нет случаев COVID-19

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители путешествуют очень мало.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает "Радио Свобода".
"Феномен в том, что, по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествуют, как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что очень мало людей были за границей", – объяснил градоначальник.
По его словам, отсутствие путешествий позволило людям не контактировать с заболевшими или разносчиками инфекций.
Сенкевич также напомнил о том, что в Харькове совсем недавно был только один заболевший, несмотря на то, что город в разы больше Николаева.
В то же время, николаевский мэр признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевкой ОГА за то, что те якобы скрывают информацию.
"Но никто ничего не скрывает. В области было проведено 69 ПЦР-тестов 71 больному. До сих пор ожидаем пять результатов", – отметил он.
Сенкевич добавил, что ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а число заболевших пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.
В 2019 году было 83 человека, сейчас – 43. Уменьшилось и количество заболевших ОРВИ благодаря тому, что все на карантине. Тем временем, Владимир Зеленский решил направить в Николаевскую область комиссию Минздрава, чтобы проверить, правильно ли там делают тестирования.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, на которой показано невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из стран, где бушует коронавирус.
Напомним, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.
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