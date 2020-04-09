Мэр Николаева объяснил, почему в регионе нет случаев COVID-19

Сенкевич назвал причину, по которой в области не зафиксировали ни одного случая коронавируса

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители путешествуют очень мало.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает "Радио Свобода".

"Феномен в том, что, по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествуют, как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что очень мало людей были за границей", – объяснил градоначальник.

По его словам, отсутствие путешествий позволило людям не контактировать с заболевшими или разносчиками инфекций.

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Сенкевич также напомнил о том, что в Харькове совсем недавно был только один заболевший, несмотря на то, что город в разы больше Николаева.

В то же время, николаевский мэр признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевкой ОГА за то, что те якобы скрывают информацию.

"Но никто ничего не скрывает. В области было проведено 69 ПЦР-тестов 71 больному. До сих пор ожидаем пять результатов", – отметил он.

Сенкевич добавил, что ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а число заболевших пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.

В 2019 году было 83 человека, сейчас – 43. Уменьшилось и количество заболевших ОРВИ благодаря тому, что все на карантине. Тем временем, Владимир Зеленский решил направить в Николаевскую область комиссию Минздрава, чтобы проверить, правильно ли там делают тестирования.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, на которой показано невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из стран, где бушует коронавирус.

Напомним, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.

Как в Украине наказывают нарушителей карантина – смотрите в сюжете:

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