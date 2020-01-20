Мэр Сум искупался под мостом с матерной надписью: видео

Лысенко выложил запись на своей странице в соцсети

/ Фото: Сегодня

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В Сумах мэр города на Крещение искупался в реке и выложил видео в сеть, причем для съемок градоначальник Александр Лысенко выбрал оригинальное место – под мостом с матерным графити.

Как оказалось, мэр искупался на фоне грязной опоры моста, на которой была сделана нецензурная надпись.

Лысенко обнародовал видеозапись крещенского купания в Facebook, но пользователи заметили нецензурную надпись "Иди на***".

Напомним, что в день Крещения Господня в столице первые купальщики окунулись в реку ровно в полночь, а корреспонденты сайта "Сегодня" побывали на одном из самых популярных мест для крещенского купания в столице – Оболонской набережной.

Первыми на пляж пришли двое парней и пошутили, что в этот раз из-за тепла на улице можно загорать у реки.

"Для нас это стало уже традицией. Первый раз я окунулся лет пять назад, я тогда сдавал экзамен и подумал, что после его сдачи пойду окунусь. Так и сделал. С этого и началась традиция. Кстати, бодрости от купания хватает на весь год", – говорит 26-летний Кирилл Кордиленко.

В этот момент пустой еще 10 минут назад ночной пляж загудел словно улей. Собралось несколько десятков человек. Многие разогревались перед окунанием гимнастикой. Одна из гостей пляжа, представившаяся врачем-косметологом, говорит, что на себе ощутила пользу зимнего купания.

"Купание можно сравнить с омолаживающими инъекциями, которые сейчас становятся все более популярными. Кстати, и даже среди мужчин", – рассказала нам Светлана Коркуленко.

Другая компания людей подошла к купанию еще более обстоятельно – на пляже они разожгли костер и согревались возле него после купания.

Крещенская ночь на Оболонской набережной в столице. Фото: "Сегодня"

"Почему ночью купаюсь? У меня 19 числа выходной, хочется в этот день спать, поэтому и пришел ночью. Вспоминаю свое первое окунание. Я решался 10 лет на это. Вспоминаю, как окунался впервые – три окунания на одном дыхании!" – сказал нам ночной гость пляжа Ваннадий.

Видео: Сегодня

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