Мэр Умани переночевал под Офисом президента из-за приезда хасидов (фото)

Мэр Умани Александр Цебрий, который заявил о готовности на радикальные меры, чтобы не допустить приезда хасидов в город, заночевал в спальном мешке под Офисом президента Украины. Таким образом он добивается встречи с главой государства.

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Как сообщает PavlovskyNews, Цебрий выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной" зоны. По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

Кроме того, мэра возмутило, что у людей на границе не проверяют наличие справки об отсутствии COVID-19. И по словам Цебрия, сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники.

Ранее мы сообщали, что мэр Умани Александр Цебрий приехал к Офису президента и попросил о встрече с главой государства Владимиром Зеленским.

Видео: Facebook Александра Цебрия

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Также напомним, ранее в Черкасской областной государственной администрации заявили, что составили два плана относительно паломничества хасидов в Умань.

Кроме того, против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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