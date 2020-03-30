Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом

30 марта, 16:36

Руслан Ровик

Градоначальники потребовали учесть их позицию при принятии изменений в Налоговый кодекс

Мэры украинских городов обратились с открытым письмом к руководству страны с просьбой учесть позицию Ассоциации городов Украины в ходе принятия изменений к налоговому законодательству в связи с распространением коронавируса.

Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам и премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. При этом, вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов", – говорится в письме.

Мэры украинских городов напомнили, что, вопреки позиции президента и премьера, которая была выражена на встрече с градоначальниками, "депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты разных уровней".

"В случае принятия этого и подобных законопроектов у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - заявили в Ассоциации.

Также мэры потребовали до голосования в парламенте провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, представленные президенту, правительству, народным депутатам 23 марта.

Обращение подписали:

глава Ассоциации, Киевский городской голова Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И. о. Луцкого городского головы Григорий Пустовит

Реклама

Днепровский городской голова Борис Филатов

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской голова Богдан Андриив

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской голова Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

Реклама

И. о. Полтавского городской головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской голова Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине коронавирусом могут заразиться миллионы людей, если не выполнять профилактические мероприятия по противодействию распространения инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент правительство парламент Налоговый кодекс мэры Владимир Зеленский коронавирус ассоциация городов украины Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИ
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИДругие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...