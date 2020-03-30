Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом

Градоначальники потребовали учесть их позицию при принятии изменений в Налоговый кодекс

Мэры украинских городов обратились с открытым письмом к руководству страны с просьбой учесть позицию Ассоциации городов Украины в ходе принятия изменений к налоговому законодательству в связи с распространением коронавируса.

Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам и премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. При этом, вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов", – говорится в письме.

Мэры украинских городов напомнили, что, вопреки позиции президента и премьера, которая была выражена на встрече с градоначальниками, "депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты разных уровней".

"В случае принятия этого и подобных законопроектов у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - заявили в Ассоциации.

Также мэры потребовали до голосования в парламенте провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, представленные президенту, правительству, народным депутатам 23 марта.

Обращение подписали:

глава Ассоциации, Киевский городской голова Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И. о. Луцкого городского головы Григорий Пустовит

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Днепровский городской голова Борис Филатов

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской голова Богдан Андриив

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской голова Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

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И. о. Полтавского городской головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской голова Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине коронавирусом могут заразиться миллионы людей, если не выполнять профилактические мероприятия по противодействию распространения инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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