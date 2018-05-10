Местные власти в Черновцах пытаются бороться со стихийной торговлей

Часть рынка уже отремонтировали, и продавцы могли бы вернуться на свои места – при этом никто из них этого делать не хочет

В Черновцах продавцы отказываются уходить с тротуаров, куда они перебрались на время реконструкции рынка в центре города. Но теперь возвращаться не хотят – у проезжей части торговля идет лучше. С земли продают даже молочные продукты. Почему чиновники не могут навести порядок – выясняли журналисты "Сегодня".

Зинаида Дячок уже 20 лет торгует овощами и фруктами на центральном рынке Черновцов. Рассказывает, что последние два года рынок на реконструкции, поэтому, где продавать, – выбирает сама.

Однако часть рынка уже отремонтировали и продавцы могли бы вернуться на свои места – при этом никто из них этого делать не хочет. У входа торговля идет лучше, чем в самом рынке, говорит Зинаида. Уверяет, что за это место платит, а товар всегда несет на проверку.

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Рынок уже вырос до проезжей части. Машины паркуют прямо перед историческим зданием 19 века – костелом Пречистого Сердца Иисуса. Кроме овощей и фруктов "с рук" здесь торгуют и молочными продуктами, хотя это категорически запрещено.

Проблема стихийной торговли есть, признают в администрации рынка и в мэрии. Но виноваты в ситуации, по словам чиновников, не только продавцы, но и те, кто покупает продукты "с рук".

Местные власти решили, что после 10 мая всех, кого поймают на торговле в неположенном месте – оштрафуют на 1700 гривен.

Напомним, в Одессе проверят все точки продажи уличной еды на соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.