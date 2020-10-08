Выборы в Полтаве: кто идет в мэры и что мы о них знаем

В Украине 25 октября 2020 года пройдут очередные местные выборы. В Полтаве будут выбирать нового мэра. В настоящий момент кандидатами пост городского головы уже зарегистрировались 13 человек, сообщают новости "Сегодня".

Юрий Бублик ("Свобода");

Оксана Деркач ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Сергей Иващенко ("Слуга народа");

Сергей Каплин ("Партия простых людей Сергея Каплина");

Андрей Карпов ("Европейская солидарность");

Василий Ковальчук ("Аграрная партия Украины");

Александр Мамай ("За будущее");

Андрей Матковский ("Батькивщина");

Виктория Мирошниченко ("Пропозиция");

Олег Слизько ("Республика");

Александр Удовиченко ("Родной город");

Александр Шамота ("Социал-демократическая партия");

Валерий Шупта ("Воля").

Реклама

Юрий Бублик

Фото: facebook.com/bublyk.yurii

Родился в селе Новоселовка Полтавского района Полтавской области. 63 года. Закончил Полтавский сельскохозяйственный институт. В настоящее время – председатель правления ОАО "Полтавский Райагрохим". В 2010 -2015 году – член партии "Свобода", народный депутат VII и VIII созывов.

Реклама

Оксана Деркач

Фото: facebook.com/oderkacz

Проживает в Полтаве. 55 лет. Закончила Украинскую академию государственного управления при президенте Украины. Экс-секретарь Полтавского городского совета. Глава общественной организации "Единство", вице-президент общественной организации "Деловые украинские женщины в Полтавской области".

Сергей Иващенко

Реклама

Фото: facebook.com/ivashchenko.sergii145

Родился в Великих Сорочинцах Миргородского района Полтавской области. 56 лет. Официально проживает в Розсошенцах. Окончил Харьковский институт инженеров транспорта. Владеет несколькими строительными компаниями. В 2017 году стал депутатом Щербановского сельского совета от "Аграрной партии Украины".

Читайте также: Кто недостоин быть депутатом: результаты последнего опроса сайта "Сегодня"

Реклама

Сергей Каплин

Фото: facebook.com/sergiikaplin

Родился в селе Опрышки Глобинского района Полтавской области. 41 год. Окончил Украинский государственный университет пищевых технологий (экономист). Народный депутат VII—VIII созывов. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.

Андрей Карпов

Фото: facebook.com/AndreyPoltava

Родился в Полтаве. 44 года. Окончил Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. Видеоблогер и волонтер. Автор, создатель и ведущий интернет-шоу "Вата Шоу".

Василий Ковальчук

Фото: facebook.com/Василь-Ковальчук

Родился в Полтаве. 62 года. Закончил: Сумское артиллерийское училище, Академию Ярослава Мудрого и Аграрную академию. Работает адвокатом.

Александр Мамай

Фото: facebook.com/Mamay.O.F

Родился в Полтаве. 52 года. Закончил Полтавскую государственную аграрную академию. В 2009 году создал Общественное объединение "Наш Дом – Полтава". В 2010 победил на выборах городского головы. В октябре 2018 года на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие мэру Александру Мамаю и досрочно прекратили его полномочия.

Андрей Матковский

Фото: facebook.com/andrij.matkovskij

Родился в Казахстане. 56 лет. Окончил Киевский институт народного хозяйства, Межрегиональную академию управления персоналом. Городской голова Полтавы с 2006 по 2010 год.

Виктория Мирошниченко

Фото: facebook.com/people/Вікторія-Мірошніченко

Родом из Николаевской области. Закончила Полтавский национальный технический университет. Волонтер. В феврале 2016 награждена орденом "Народный Герой Украины".

Олег Слизько

Фото: facebook.com/poltavarespublica/

Родился в селе Кирово Полтавского района. 34 года. Окончил Полтавскую государственную аграрную академию. Занимался предпринимательской деятельностью.

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Полтавского района.

Александр Удовиченко

Фото: facebook.com

Родился в поселке Орелька Лозовского района Харьковской области. 63 года. Окончил Харьковский политехнический институт, Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса. В 2010 – 2014 года возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

Александр Шамота

Фото: facebook.com/radapoltava

Родился в Полтаве. 39 лет. Закончил Полтавский государственный педогогический университет. 14 сентября 2018 после досрочного прекращения полномочий городского головы Александра Мамая, был избран секретарем Полтавского городского совета и исполняющим обязанности городского головы.

Валерий Шупта

Фото: facebook.com/vvaleriyshupta

Родился в Харькове. 44 года. Закончил Полтавский национальный технический университет. Директор ООО "Полмарк". В 2005 году баллотировался в депутаты полтавской горсовета от партии "Возрождение".

Напомним, 25 октября мы будем выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов по всей Украине. Мы собрали инструменты, с помощью которых можно самостоятельно проверить кандидата в депутаты и мэры на порядочность.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама